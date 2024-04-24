Глава австралийской разведки заявил об усилении «врагов» благодаря ИИ

По словам главы Австралийской службы безопасности и разведки, интернет уже и так является «мощным источником экстремизма в мире». А развитие ИИ предоставит «террористам и другим врагам Австралии» возможности для более эффективного распространения дезинформации и более интенсивного шпионажа.

Вместе с тем Берджесс призвал технологические компании не позволять существовать «неподотчётному шифрованию», говоря о сквозном шифровании, используемом в современных мессенджерах и к которому нет доступа у спецслужб.

Ранее такие же опасения высказывали руководители британской Службы безопасности Великобритании (MI5) и ФБР США.