Глава австралийской разведки заявил об усилении «врагов» благодаря ИИ

Опубликовано 24 апреля 2024, 09:00
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Глава австралийской разведки заявил об усилении «врагов» благодаря ИИКто такие «враги», не уточнил
Глава внутренней разведки Австралии Майк Берджесс заявил, что развитие технологий ИИ «усилит врагов» страны и даст возможности для ускоренной радикализации людей во всём мире.
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По словам главы Австралийской службы безопасности и разведки, интернет уже и так является «мощным источником экстремизма в мире». А развитие ИИ предоставит «террористам и другим врагам Австралии» возможности для более эффективного распространения дезинформации и более интенсивного шпионажа.
Вместе с тем Берджесс призвал технологические компании не позволять существовать «неподотчётному шифрованию», говоря о сквозном шифровании, используемом в современных мессенджерах и к которому нет доступа у спецслужб.
Ранее такие же опасения высказывали руководители британской Службы безопасности Великобритании (MI5) и ФБР США.
Источник:Bloomberg
Автор:Андрей Кадуков