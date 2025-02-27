Глава Банка России заявила о переносе массового внедрения цифрового рубля

Первоначально планировалось, что цифровая валюта будет запущена 1 июля 2025 года, однако новая дата пока не определена.

Глава Банка России завила об этом на встрече с руководством ЦБ. Набиуллина сообщила, что запуск будет отложен до тех пор, пока не будут проработаны все детали пилотного проекта и не будут проведены консультации с банками для определения наиболее привлекательной экономической модели для их клиентов.

В настоящее время в пилотном проекте участвуют около 1700 граждан и 30 компаний.