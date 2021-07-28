Глава беспилотного направления Huawei назвал «убийцами» автомобили Tesla

Наука и технологии
Сегодня в 12:03
Глава беспилотного направления Huawei назвал «убийцами» автомобили TeslaИ поплатился за это своим местом в компании
Накануне состоялась очередная Всемирная конференция по искусственному интеллекту 2021 (WAIC 2021). И если для кого-то мероприятие оказалось долгожданной площадкой для обсуждения интересной темы, для главы беспилотного направления Huawei оно стало местом окончания работы на IT-гиганта.
Причиной тому выступило заявление, сделанное Су Цзинем в рамках конференции. Он, как пишет Gizmochina, назвал автомобили американской Tesla «убийцами».
При этом, как стало ясно позднее, он имел в виду лишь то, что электромобили компании попадали в аварии, часть из которых имели смертельный исход.
Отметим, что Цзин не последний человек в иерархии Huawei. Он многие годы проработал в компании. Изначально он занимал должность главного инженера Huawei Terminal Company, после чего начал руководить отделом продуктов для интеллектуального вождения Huawei.