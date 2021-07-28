Глава беспилотного направления Huawei назвал «убийцами» автомобили Tesla

Причиной тому выступило заявление, сделанное Су Цзинем в рамках конференции. Он, как пишет Gizmochina, назвал автомобили американской Tesla «убийцами».

При этом, как стало ясно позднее, он имел в виду лишь то, что электромобили компании попадали в аварии, часть из которых имели смертельный исход.

Отметим, что Цзин не последний человек в иерархии Huawei. Он многие годы проработал в компании. Изначально он занимал должность главного инженера Huawei Terminal Company, после чего начал руководить отделом продуктов для интеллектуального вождения Huawei.