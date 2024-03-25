Глава Boeing покинет компанию после отрыва двери самолета в полете

Президент и генеральный директор подразделения Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил уйдет из компании сразу же. На его место придет Стефани Поуп, недавно ставшая главным операционным директором Boeing после руководства Boeing Global Services.

Уходы происходят на фоне увеличивающихся требований авиакомпаний и регуляторов о крупных изменениях в компании после ряда дефектов качества и производства на самолетах Boeing. Внимание к Boeing усилилось после происшествия 5 января, когда пробка двери вылетела из почти нового Boeing 737 Max 9 во время рейса Alaska Airlines.

На прошлой неделе главы авиакомпаний начали назначать встречи с директорами Boeing, чтобы выразить свое недовольство отсутствием контроля за качеством производства и более низкой, чем ожидалось, производственной мощностью самолетов 737 Max. Встречи должны были включать Келлнера и одного или нескольких других членов совета.

Кальхун уже несколько месяцев обещал инвесторам, авиакомпаниям и общественности, что Boeing справится со своими многочисленными проблемами с качеством.