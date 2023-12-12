Глава буддистов Тывы рассказал о своём отношении к искусственному интеллекту

Искусственный интеллект никогда не заменит человека, утверждает Камбы-лама Тувы, Гелек Нацык-Доржу. Он высказывает мнение, что для творчества и значимых дел необходима душа, которой у искусственного интеллекта нет. Вместо этого, подчёркивает он, важно научиться использовать технологии в свою пользу, как это произошло с роботами, которые теперь выполняют различные задачи и облегчают жизнь человеку.

Согласно Камбы-лама Тувы, современный человек сильно зависит от технологий, гаджетов и интернета. Он признает, что отказаться от использования телефонов и компьютеров практически невозможно. Однако он подчёркивает важность грамотного распределения времени, чтобы не утрачивать его бесцельно. В конце концов, человек остаётся вершителем творчества, несмотря на развитие искусственного интеллекта.