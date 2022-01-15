Глава центра-разработчика «Спутник V» прокомментировал возможность введения платной вакцинации от COVID-19 в России

И сказал, где это можно сделать уже сейчас

На сегодняшний день вакцинация от COVID-19 в России бесплатна. Но каковы шансы того, что ситуация изменится и за процедуру начнут просить деньги?