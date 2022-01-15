Глава центра-разработчика «Спутник V» прокомментировал возможность введения платной вакцинации от COVID-19 в России

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Глава центра-разработчика «Спутник V» прокомментировал возможность введения платной вакцинации от COVID-19 в РоссииИ сказал, где это можно сделать уже сейчас
На сегодняшний день вакцинация от COVID-19 в России бесплатна. Но каковы шансы того, что ситуация изменится и за процедуру начнут просить деньги?
По мнению директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александра Гинцбурга, введение платной вакцинации от коронавируса в России невозможно. Связано это в первую очередь с тем, что страны не предусматривает таких возможностей.
Законодательство России таких вариантов не предусматривает, потому что страна у нас самая либеральная, максимально приближённая к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет провакцинироваться.
Александр Гинцбург
При этом специалист отметил, что уже сейчас желающие всё же могут пройти платную вакцинацию от коронавируса. Правда, для этого придётся обратиться в частные клиники.
Источник: ТАСС