Глава Центробанка России рассказала о лимитах на пополнение кошелька с цифровым рублём

Глава Центробанка России рассказала о лимитах на пополнение кошелька с цифровым рублёмПереводы между пользователями будут проводиться без процентов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что расчёты в цифровом рубле для граждан будут «абсолютно бесплатны». Также глава регулятора рассказала о введении лимита на пополнение кошелька с цифровым рублём.
Сумма лимита — 300 тысяч рублей в месяц. Остатки средств на кошельке, и если, например, человек получил деньги на кошелёк от другого пользователя, переводить себе и другим можно будет без процентов. Но всё это станет доступно после завершения пилотирования цифрового рубля.
Мы определили сумму в 300 тыс. рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька. Это уже за пределами пилота. Всю эту сумму, а также любые другие остатки на кошельке, например, если вы получили цифровые рубли от кого-то ещё, можно будет переводить себе или другому человеку без процентов. То есть это как минимум в три раза больше, чем сейчас в СБП.