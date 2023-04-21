Глава Центробанка России рассказала о лимитах на пополнение кошелька с цифровым рублём

Мы определили сумму в 300 тыс. рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька. Это уже за пределами пилота. Всю эту сумму, а также любые другие остатки на кошельке, например, если вы получили цифровые рубли от кого-то ещё, можно будет переводить себе или другому человеку без процентов. То есть это как минимум в три раза больше, чем сейчас в СБП.



