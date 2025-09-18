Глава Cloudflare предсказал монополизацию интернета «горсткой компаний» из-за ИИ

Принс выразил опасения относительно будущего интернета в контексте развития ИИ. Он считает, что поисковые системы теряют свою роль основного инструмента для пользователей, уступая место ИИ, который выполняет функции поиска информации и предоставления лаконичных, но исчерпывающих сводок без необходимости посещения ресурсов.

Принц описал три возможных сценария развития интернета: полный отказ от традиционной журналистики и научных исследований (но уверен, что такое вряд ли возможно), мрачное будущее, напоминающее сериал «Чёрное зеркало», и более оптимистичный вариант. По его словам, ИИ не создаёт новый контент, а лишь обрабатывает уже существующий, созданный людьми, поэтому необходимость в людях никуда не уйдёт, так как нейросеть не сможет писать как человек.

Касательно второго, «плохого» варианта, Принс считает, что со временем интернет-пространство может превратиться в монополизированную отрасль, находящуюся под тотальным контролем и влиянием «горстки компаний», подобно тому, как семья Медичи влияла на культуру своего времени, по сути, владея лучшими художниками и писателями.

В связи с этим Принс выразил обеспокоенность тем, что ИИ может привести к фрагментации контента в соответствии с идеологическими предпочтениями, которые будут подаваться как единственно возможные и правильные знания, что подорвёт свободный характер интернета.

Для снижения этого риска Принс предложил ограничить доступ ИИ к контенту без соответствующей компенсации. По его мнению, компании, занимающиеся ИИ, в будущем будут больше похожи на Netflix, то есть будут получать лицензии на контент от авторов, чтобы предлагать своим пользователям библиотеку контента. И этот должно быть свободно.