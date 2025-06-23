Глава Cloudflare заявил о разрушении бизнес-модели интернета из-за поискового ИИ

Принс подчеркнул, что делает акцент на необходимости защиты владельцев сайтов от искусственного трафика: ресурсы трафика не получают, пользователям нет смысла посещать сайты из-за моментального получения информации. В связи с этим менеджер выразил обеспокоенность тем, что генеративные ИИ, используемые поисковыми системами и чат-ботами, заметно снижают количество реальных пользователей на сайтах, из-за чего страдают доходы площадок.

Принс привёл данные, свидетельствующие о резком увеличении соотношения ИИ-трафика к посетителям сайтов с использованием различных краулеров. Он также отметил, что сегодня чат-боты и поисковые системы предлагают пользователям информацию до того, как они посещают сайты, что может привести к дальнейшему ухудшению ситуации для владельцев сайтов.

По причине простого доступа к информации популярность этой технологии значительно выросла. Однако нередко ИИ, компилируя данные для ответов, делает синтетические выводы и предлагает либо неверные ответы, либо меняет данные местами, что приводит к фактическим ошибкам и вводит пользователей в заблуждение.