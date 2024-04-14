Глава DeepMind назвал нейросеть Sora от OpenAI лучшей, чем аналог от Google

Опубликовано 14 апреля 2024, 12:00
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Глава DeepMind назвал нейросеть Sora от OpenAI лучшей, чем аналог от GoogleИ трудную конкуренцию для последней
Издание The Information рассказало, что Демис Хассабис, генеральный директор компании DeepMind, подразделения Google, сравнил нейросеть генерации картинок Sora от OpenAI и аналогичный сервис Lumiere от Google.
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По мнению Хассабиса, Sora — более продвинутый инструмент, позволяющий по текстовому описанию сгенерировать видео минутной длительности, демо-версии которых завоевали широкую аудиторию достаточно быстро. Lumiere генерирует видео всего на 5 секунд, при этом при использовании этой нейросети высок «риск неправильного использования для создания фальшивого или вредного контента». Что и произошло в итоге, вызвав скандал, и, как следствие, Google приостановила внедрение инструмента.
Об этом Google призналась в ходе отчёта об исследовательской работе. На основании всего этого Хассабис предположил, что ИИ Lumiere будет сложно конкурировать с Sora.