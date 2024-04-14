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Наука и технологии
Опубликовано 14 апреля 2024, 12:00
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Глава DeepMind назвал нейросеть Sora от OpenAI лучшей, чем аналог от Google

И трудную конкуренцию для последней
Издание The Information рассказало, что Демис Хассабис, генеральный директор компании DeepMind, подразделения Google, сравнил нейросеть генерации картинок Sora от OpenAI и аналогичный сервис Lumiere от Google.
Глава DeepMind назвал нейросеть Sora от OpenAI лучшей, чем аналог от Google

© Ferra.ru

По мнению Хассабиса, Sora — более продвинутый инструмент, позволяющий по текстовому описанию сгенерировать видео минутной длительности, демо-версии которых завоевали широкую аудиторию достаточно быстро. Lumiere генерирует видео всего на 5 секунд, при этом при использовании этой нейросети высок «риск неправильного использования для создания фальшивого или вредного контента». Что и произошло в итоге, вызвав скандал, и, как следствие, Google приостановила внедрение инструмента.

Об этом Google призналась в ходе отчёта об исследовательской работе. На основании всего этого Хассабис предположил, что ИИ Lumiere будет сложно конкурировать с Sora.

Источник:The Information
Автор:Андрей Кадуков
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