Глава Epic Games рассказал о своем отношении к убыточности цифрового магазина

Напомним, что согласно опубликованным данным, Epic Games Store все еще не начал приносить доход. Более того, его убытки оцениваются в 450 млн долларов. При оптимистичном сценарии магазин начнет быть прибыльным лишь в 2023 году. В то же время, некоторые аналитики полагают, что доход с него можно будет получить не раньше 2027 года.

Главу Epic Games Тима Суини, судя по всему, не сильно это беспокоит. Он отметил, что компания сейчас вкладывается в “растущий бизнес”.

“Это фантастический успех по привлечению игроков с помощью замечательных игр и фантастических вложений в развивающийся бизнес. Apple пытается представить это как “потерю денег”, но расходы средств сегодня с целью создать замечательный, прибыльный бизнес и есть инвестиции! Не важно, создаёте ли вы фабрику, магазин или игру”, - поделился своим отношением Суини.