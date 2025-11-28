Глава Epic Games выступил против маркировки игр с ИИ

Его комментарий стал реакцией на пост разработчика Мэтта Уоркмана в социальной сети X. Суини согласился, что специальные пометки для игр с ИИ, например, в магазине Steam, не нужны. По его мнению, в будущем практически все игры будут создаваться с применением генеративного ИИ.

Однако многие разработчики публично заявляют, что никогда не станут применять подобные инструменты в своем творчестве. Пока Steam обязывает студии указывать использование ИИ, как это сделано, например, для игры ARC Raiders. Некоторые проекты, такие как Beyond Words, раскрывают эту информацию лишь в описании магазина. Спор о маркировке ставит под вопрос, насколько игрокам действительно важна эта информация при выборе продукта.