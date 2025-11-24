Глава Европейского центрального банка призвала активнее внедрять ИИ

Опубликовано 24 ноября 2025, 21:151 мин.
Глава Европейского центрального банка призвала активнее внедрять ИИКристин Лагард предупредила о риске отставания в технологиях
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о необходимости ускорить внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в экономике региона. На конференции в Братиславе она призвала устранить препятствия, замедляющие распространение технологии, чтобы не упустить потенциальные преимущества.
© Ferra.ru
По словам Лагард, Европа может компенсировать более поздний старт в области ИИ за счет быстрого внедрения и грамотного использования технологии. Она подчеркнула, что задача состоит не в создании конкурирующих базовых моделей, а в массовом применении искусственного интеллекта в различных отраслях.
Лагард также выделила ключевые проблемы, замедляющие распространение технологий: высокие энергозатраты, фрагментированное регулирование и недостаточно интегрированные рынки капитала. Она подчеркнула, что без решения этих системных вопросов Европа рискует столкнуться с дальнейшей потерей конкурентоспособности.