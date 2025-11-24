Глава Европейского центрального банка призвала активнее внедрять ИИ

По словам Лагард, Европа может компенсировать более поздний старт в области ИИ за счет быстрого внедрения и грамотного использования технологии. Она подчеркнула, что задача состоит не в создании конкурирующих базовых моделей, а в массовом применении искусственного интеллекта в различных отраслях.

Лагард также выделила ключевые проблемы, замедляющие распространение технологий: высокие энергозатраты, фрагментированное регулирование и недостаточно интегрированные рынки капитала. Она подчеркнула, что без решения этих системных вопросов Европа рискует столкнуться с дальнейшей потерей конкурентоспособности.