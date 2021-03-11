Глава Facebook Цукерберг рассказал, когда люди смогут “телепортироваться”

Цукерберг уверен, что за VR и AR стоит будущее и в скором времени они приведут к революции в социальном общении. Он считает, что к 2030 году “умные” очки с поддержкой VR и AR технологий, смогут “телепортировать” пользователя в другие места, например в гости к друзьям или в общественное место.

Также глава соцсети нашел плюсы в таком “телепортировании” и для экологии. В частности, он считает, что эти технологии будут способствовать снижению необходимости людей перемещаться, а благодаря этому уменьшатся объемы поездок, что, в свою очередь, поможет в сохранении климата.