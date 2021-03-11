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Наука и технологии
Сегодня в 08:28

Глава Facebook Цукерберг рассказал, когда люди смогут “телепортироваться”

Уже к 2030 году
Издание The Information взяло интервью у главы Facebook Марка Цукерберга, в рамках которого он рассказал, когда люди смогут “телепортироваться”. Так, по его мнению, VR и AR технологии сделают так, что “переместиться” в другое место и встретиться с кем-то, с реалистичным эффектом присутствия, можно будет уже к 2030 году.

Цукерберг уверен, что за VR и AR стоит будущее и в скором времени они приведут к революции в социальном общении. Он считает, что к 2030 году “умные” очки с поддержкой VR и AR технологий, смогут “телепортировать” пользователя в другие места, например в гости к друзьям или в общественное место.

Также глава соцсети нашел плюсы в таком “телепортировании” и для экологии. В частности, он считает, что эти технологии будут способствовать снижению необходимости людей перемещаться, а благодаря этому уменьшатся объемы поездок, что, в свою очередь, поможет в сохранении климата.

Это все приведет к каким-то совершенно потрясающим вещам, чем просто звонок кому-то или видеочат. Можно будет просто щелкнуть пальцами, телепортироваться — и вот вы уже сидите в другом месте, а они сидят на своем диване и всем кажется, что вы реально находитесь друг рядом с другом.

Марк Цукерберг
глава Facebook