Глава Facebook Цукерберг заменил реальные встречи на переговоры в виртуальной реальности

В результате журналисты выяснили, что генеральный директор компании Марк Цукерберг полностью перешёл на встречи в виртуальной реальности. Так, теперь вместо реальных переговоров и обсуждения с руководителями он общается с их аватарами. При этом миллиардер активно призывает и прочих сотрудников следовать его примеру.

По данным издания, Цукерберг на полном серьёзе намерен построить полноценную метавселенную, «захватывающий цифровой мир, который он описал как следующую фазу интернета».

Напомним, что одной из причин переименования Facebook в Meta является нацеленность компании сделать упор на достижениях в новом для IT-мира сегменте.