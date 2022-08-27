Глава Facebook* Марк Цукерберг в шутку доказал, что является человеком

Мемы о том, что Цукерберг — робот — появились после его выступления в сенате США. Из-за волнения его действия были скованными и механистичными.

В эфире подкаста The Joe Rogan Experience спортивного ведущего Джо Рогана, Цукерберг был вынужден в шутку доказать, что он человек, а не робот. Это он сделал после шутки ведущего о том, что ему не нравится, как Цукерберг пьёт воду, будто делает это как робот. Тогда предприниматель демонстративно сделал несколько глотков воды.

«Давать показания в сенате — это не тот случай, когда можно продемонстрировать свою человечность. Когда ты пробудешь там шесть или семь часов, то определённо сделаешь лицо, которое станет мемом», — пошутил Цукерберг.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.