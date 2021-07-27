Глава Facebook пообещал объединить реальный и виртуальные миры

Накануне глава Facebook Марк Цукерберг посетил подкаст американского издания The Verge. В рамках беседы, помимо прочего, бизнесмен рассказал о планах создания «метавселенной» на базе своей соцсети.

По планам миллиардера, Facebook объединит в себе физическую, AR- и VR- реальности. При этом первые заметные изменения могут прийтись уже на 2026-2028 года.

Суть «метавселенной» будет заключаться в нахождении пользователей в гуще событий. В качестве примера Цукерберг привёл посещение 3D-концерта или голографические звонки, когда тот, с кем вы связываетесь, находится рядом с вами в виде проекции.

В рамках свежей инициативы, Facebook планирует выпустить AR-гарнитуру. При этом не забывают в компании и о необходимо инвестировать «миллиарды долларов».