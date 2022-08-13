Глава Facebook* рассказал, каким сотрудникам компании «пора на выход»

По словам Цукерберга, среди сотрудников компании есть ленивые, которые должны покинуть компанию самостоятельно, поэтому «некоторые из присутствующих просто могут сказать, что это место не для вас». Причиной он назвал экономическую рецессию в США, и отметил, что компания в связи с этим не может не задумываться об увольнениях.

«Скорее всего, в нашей компании есть группа людей, которым не следовало бы здесь работать. Отчасти надеюсь, что цели будут ставиться более амбициозно», — заявил Цукерберг.