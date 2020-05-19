Глава Facebook рассказал об опасности китайской модели интернета

Информацией об этом поделились журналисты издания Politico в своем свежем материале. ”Это действительно опасно. Я обеспокоен тем, что такая модель распространится на другие страны”, — поделился мнением глава американской компании, отметив, что китайская модель контроля над интернетом не учитывает человеческие права.

Кроме того, Цукерберг также рассказал, что может выступить в роли “противоядия” данной модели. Так, по его словам, необходимо обеспечить наличие четкой нормативной базы, созданной западными демократическими странами. Она, по мнению Цукерберга, и может стать мировым стандартом.