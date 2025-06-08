Глава Гидромедцентра РФ назвал человека главным виновником глобального потепления

Глава Гидромедцентра РФ назвал человека главным виновником глобального потепленияПо прогнозу Романа Вильфанда, естесственные процессы охлаждения планеты не начнутся до конца осени
Деятельность человека остаётся главным фактором, влияющим на повышение глобальной температуры, несмотря на природные явления, такие как Эль-Ниньо. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что антропогенное воздействие сегодня существенно превышает влияние природных процессов, что уже стало очевидной закономерностью. Эль-Ниньо, нагревавшее планету в 2023–2024 годах, завершилось весной и до осени, вероятнее всего, не вернётся.
По словам Вильфанда, природное явление Ла-Нинья, которое связано с охлаждением экваториальной части Тихого океана, в апреле перешло в нейтральную фазу. До конца осени значительных изменений не ожидается, хотя могут наметиться некоторые тенденции. Обычно Ла-Нинья и Эль-Ниньо чередуются, но иногда возможны повторения фаз. При этом последняя Ла-Нинья была настолько слабой, что практически не повлияла на глобальные температурные показатели.
Явления Ла-Нинья и Эль-Ниньо по-разному влияют на климат: одно способствует уходу тепла из атмосферы в океан, другое возвращает тепло обратно, вызывая повышение температуры. Последняя фаза Эль-Ниньо, завершившаяся весной 2024 года, оказала значительное влияние на планету: 2024 год стал самым тёплым в истории наблюдений, превзойдя рекорд предыдущего года.