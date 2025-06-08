Глава Гидромедцентра РФ назвал человека главным виновником глобального потепления

Деятельность человека остаётся главным фактором, влияющим на повышение глобальной температуры, несмотря на природные явления, такие как Эль-Ниньо. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что антропогенное воздействие сегодня существенно превышает влияние природных процессов, что уже стало очевидной закономерностью. Эль-Ниньо, нагревавшее планету в 2023–2024 годах, завершилось весной и до осени, вероятнее всего, не вернётся.

По словам Вильфанда, природное явление Ла-Нинья, которое связано с охлаждением экваториальной части Тихого океана, в апреле перешло в нейтральную фазу. До конца осени значительных изменений не ожидается, хотя могут наметиться некоторые тенденции. Обычно Ла-Нинья и Эль-Ниньо чередуются, но иногда возможны повторения фаз. При этом последняя Ла-Нинья была настолько слабой, что практически не повлияла на глобальные температурные показатели.

Явления Ла-Нинья и Эль-Ниньо по-разному влияют на климат: одно способствует уходу тепла из атмосферы в океан, другое возвращает тепло обратно, вызывая повышение температуры. Последняя фаза Эль-Ниньо, завершившаяся весной 2024 года, оказала значительное влияние на планету: 2024 год стал самым тёплым в истории наблюдений, превзойдя рекорд предыдущего года.