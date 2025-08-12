Глава GitHub Томас Домке уйдет, чтобы запустить новый стартап

Опубликовано 12 августа 2025, 10:301 мин.
Глава GitHub Томас Домке уйдет, чтобы запустить новый стартапОн покинет пост до конца года
Генеральный директор GitHub Томас Домке объявил о решении покинуть компанию, чтобы заняться созданием нового стартапа. Он возглавлял платформу с момента ухода предыдущего руководителя и активно развивал проекты с применением искусственного интеллекта (ИИ), включая линейку инструментов Copilot.
Домке переехал в США из Германии более десяти лет назад после того, как продал свою компанию Microsoft. До назначения на пост главы GitHub он работал над мобильными инструментами для разработчиков и участвовал в сделке по приобретению GitHub корпорацией Microsoft.
Платформа была куплена Microsoft в 2018 году за 7,5 млрд долларов в виде акций. Сейчас ею пользуются свыше 150 миллионов разработчиков по всему миру для совместной работы над программным обеспечением.