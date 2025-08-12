Глава GitHub Томас Домке уйдет, чтобы запустить новый стартап

Домке переехал в США из Германии более десяти лет назад после того, как продал свою компанию Microsoft. До назначения на пост главы GitHub он работал над мобильными инструментами для разработчиков и участвовал в сделке по приобретению GitHub корпорацией Microsoft.

Платформа была куплена Microsoft в 2018 году за 7,5 млрд долларов в виде акций. Сейчас ею пользуются свыше 150 миллионов разработчиков по всему миру для совместной работы над программным обеспечением.