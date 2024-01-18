Глава Google анонсировал еще больше увольнений сотрудников в 2024 году

И это не учитывая тот факт, что с 10 января уже было уволено более тысячи сотрудников — генеральный директор Сундар Пичаи предупредил сотрудников о необходимости ожидать дальнейших сокращений.

Во внутреннем меморандуме, часть которого была предоставлена СМИ, Пичаи заявил: «У нас амбициозные цели, и мы будем инвестировать в наши большие приоритеты в этом году. Реальность такова, что для создания возможностей для этой инвестиции нам приходится делать трудные выборы».

Эти «трудные выборы» уже включали увольнения и реорганизации в отделах оборудования, рекламных продаж, поиска, покупок, карт, политики, основной инженерии и команд YouTube.

Пичаи подтвердил, что увольнения в этом году связаны с «удалением слоев для упрощения выполнения и ускорения в некоторых областях». Он также подтвердил, что в будущем будут произведены дополнительные «ликвидации ролей».

«Многие из этих изменений уже объявлены, хотя, чтобы быть откровенным, некоторые команды будут продолжать принимать конкретные решения о распределении ресурсов в течение года, где это необходимо, и некоторые роли могут быть затронуты», — написал Пичаи.