Глава Google предупредил: пузырь ИИ ударит по всем компаниям, включая и саму Google

В интервью BBC он назвал нынешний инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта «экстраординарным моментом», но признал наличие «элементов иррациональности», напоминающих перегрев дотком-эры.

Пичаи отметил, что Google сможет пережить возможный спад, однако подчеркнул: «Ни одна компания не будет защищена, включая нас». Акции Alphabet с начала года выросли на 46%, поскольку инвесторы ожидают, что компания успешно конкурирует с OpenAI.

Опасения по поводу завышенных оценок ИИ-компаний уже давят на американский рынок, а британские регуляторы также говорят о риске пузыря.

На этом фоне Alphabet пообещала инвестировать 5 млрд фунтов в развитие британской ИИ-инфраструктуры — включая новый дата-центр и усиление DeepMind. Пичаи подтвердил, что Google начнёт обучение моделей в Великобритании.

При этом он предупредил: растущие потребности ИИ в энергии настолько велики, что сроки достижения Google целей по углеродной нейтральности будут сдвинуты.