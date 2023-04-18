Глава Google призвал к строгому регулированию искусственного интеллекта

По его словам, когда технологии развиваются слишком быстро, то ни разработчики, ни социум в целом не может также быстро выработать правильное, взвешенное отношение к ним. Пичаи отметил, что «мы ещё не знаем ответов на все вопросы».

Об опасности бесконтрольных нейросетей глава Google рассказал на примере дипфейков в видео, на которых люди говорят фразы, не принадлежащие им на самом деле. Тот есть с помощью ИИ можно создавать ложную реальность. Это и есть опасность.

При этом Пичаи считает, что строгий контроль за ИИ позволит призывать к ответу тех, кто создаёт дипфейк-видео, которые «наносят вред обществу».