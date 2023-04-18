Глава Google призвал к строгому регулированию искусственного интеллекта

Глава Google призвал к строгому регулированию искусственного интеллектаОбъяснив это опасностью для общества
Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что во избежание плачевных последствий для общества, необходимо жёсткое регулирование искусственного интеллекта.
По его словам, когда технологии развиваются слишком быстро, то ни разработчики, ни социум в целом не может также быстро выработать правильное, взвешенное отношение к ним. Пичаи отметил, что «мы ещё не знаем ответов на все вопросы».
Об опасности бесконтрольных нейросетей глава Google рассказал на примере дипфейков в видео, на которых люди говорят фразы, не принадлежащие им на самом деле. Тот есть с помощью ИИ можно создавать ложную реальность. Это и есть опасность.
При этом Пичаи считает, что строгий контроль за ИИ позволит призывать к ответу тех, кто создаёт дипфейк-видео, которые «наносят вред обществу».