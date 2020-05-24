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Глава Google заявил о намерении продолжить сотрудничество с Apple
Надеемся, что сотрудничество компаний продолжится и после пандемии
Глава Google Сундар Пичаи заявил о намерении продолжить сотрудничество с Apple. Так, в своем официальном обращении он отметил, что не хочет останавливаться на проекте, который реализуется совместно с представителями Apple.
Напомним, что нескольким ранее сообщалось, что компании объединили усилия в рамках разработки системы отслеживания коронавирусной инфекции. Благодаря данному партнерству была создана программа, которая отслеживает контакты зараженных COVID-19, посылая уведомления людям, которые имели контакты с инфицированными.
Так, глава Google поделился с общественностью тем, что не хотел бы останавливать начавшееся сотрудничество с крупнейшей американской компанией и в будущем. Кроме того, он признался, что регулярно поддерживает связь с главой Apple Тимом Куком.