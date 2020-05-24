Глава Google заявил о намерении продолжить сотрудничество с Apple

Напомним, что нескольким ранее сообщалось, что компании объединили усилия в рамках разработки системы отслеживания коронавирусной инфекции. Благодаря данному партнерству была создана программа, которая отслеживает контакты зараженных COVID-19, посылая уведомления людям, которые имели контакты с инфицированными.

Так, глава Google поделился с общественностью тем, что не хотел бы останавливать начавшееся сотрудничество с крупнейшей американской компанией и в будущем. Кроме того, он признался, что регулярно поддерживает связь с главой Apple Тимом Куком.