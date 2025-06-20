Глава HONOR перечислил три критерия создания качественного ИИ

По оценке Ли, индустрия приближается к новой стадии, когда искусственный интеллект уже не просто анализирует и генерирует тексты, а начинает действовать — выполнять задачи, обучаться и адаптироваться в процессе работы. Он отметил, что ИИ должен быть постоянно доступен пользователю на любом устройстве, независимо от времени и места.

Для более широкого внедрения технологии HONOR видит три основные задачи: создать единое цифровое пространство между устройствами разных производителей, обеспечить высокую производительность за счет согласованной работы «облака» и устройства, а также выстроить доверие через открытые алгоритмы и стандарты безопасности.

Компания уже применяет решения для кроссплатформенного обмена файлами, в том числе с техникой Apple и Huawei, и разрабатывает системы локального хранения персональных данных с шифрованием.

Также глава HONOR анонсировал выход нового флагмана — складной смартфон Magic V5. Он будет представлен 2 июля в Китае. По словам Джеймса Ли, устройство станет самым легким и тонким в своем классе и при этом получит полноценную поддержку ИИ-функций, включая интеллектуального агента, инструменты для взаимодействия с разными платформами и уровень производительности, сравнимый с ПК.