Глава Huawei прокомментировал обвинения компании в шпионаже

Основатель и президент компании Huawei Technologies Рен Женфей (Ren Zhengfei) не слишком часто балует журналистов своим вниманием, но на текущей неделе уже второй раз пообщался с репортёрами.

В первом интервью 74-летний топ-менеджер опроверг шпионах в пользу китайского правительства. А во втором заявил, что он не слишком озабочен блокадой Huawei со стороны США и Европы.

Он отметил, что рост подозрительности в связи с безопасностью оборудования для телекоммуникационных сетей было ожидаемым. По словам Рен Женфея, в компании ожидали, что могут столкнуться с подобными проблемами уже больше десяти лет назад и успели подготовиться к этому. Он подчеркнул, что проблемы повлияют на компанию, но вред от них будет не такой уж и большой и не составят серьёзной сложности.

Также глава Huawei подчеркнул, что оборудование компании, в том числе, для сетей 5G, превосходит конкурирующие продукты, поскольку лучше и дешевле.