Наука и технологии
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Глава Huawei заявил, что компании потребуется "не более" 300 лет для того, чтобы догнать Google и Apple
И вправду, это ведь не так уж и много
Несмотря на проблемы, связанные с невозможностью работать с Google, Huawei продолжает гнуть свою линию, разрабатывая собственные магазин приложений AppGallery и операционную систему HarmonyOS, не забывая при этом выпускать полноценные флагманы, в том числе на территории Европы. Но бывают моменты, когда ее представители “малость” чудят — так, например, глава Huawei заявил, что компании потребуется “не более” 300 лет для того, чтобы догнать Google и Apple.
”Продажи устройств на операционных системах Android и Apple в мире огромны, и Huawei опоздала. Потребителям сейчас трудно принять другие операционные системы. Таким образом, у ОС Huawei может уйти много времени, чтобы превзойти Android и Apple, но не более 300 лет”, — заявил генеральный директор Huawei Рен Чжэнфей в рамках интервью журналу Dragon Magazin.
Как минимум радует тот факт, что топ-менеджер столь крупной компании не унывает даже в, казалось бы, столь непростые для Huawei времена. Вполне вероятно, что китайский техногигант и вправду знает, что делает, а значит ее пользователям особо-то и не о чем беспокоиться.