Глава Huawei заявил, что компании потребуется "не более" 300 лет для того, чтобы догнать Google и Apple

”Продажи устройств на операционных системах Android и Apple в мире огромны, и Huawei опоздала. Потребителям сейчас трудно принять другие операционные системы. Таким образом, у ОС Huawei может уйти много времени, чтобы превзойти Android и Apple, но не более 300 лет”, — заявил генеральный директор Huawei Рен Чжэнфей в рамках интервью журналу Dragon Magazin.

Как минимум радует тот факт, что топ-менеджер столь крупной компании не унывает даже в, казалось бы, столь непростые для Huawei времена. Вполне вероятно, что китайский техногигант и вправду знает, что делает, а значит ее пользователям особо-то и не о чем беспокоиться.