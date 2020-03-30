Глава Huawei заявил о желании возобновить сотрудничество с Google

Так, в рамках интервью, данному американскому изданию Wired глава Huawei рассказал, что сотрудничество с различными американскими компаниями, в том числе и с поисковым гигантом, всегда считалось и было крайне взаимовыгодным. И именно поэтому китайский техногигант все еще рассчитывает на то, что сотрудничество с Google продолжится сразу же, как санкции со стороны правительства США будут отменены.

Также Ричард Ю заявил, что его компания хочет предоставить пользователям максимальный выбор, в связи с чем в будущем планируется давать им возможность пользоваться и собственными наработками Huawei, в лице того же AppGallery, и уже давно зарекомендовавшими приложениями и сервисами от Google, такими как Google Play, Google Pay и т.д.