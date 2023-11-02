Глава ИИ в Google предсказал появление человекоподобного искусственного интеллекта в ближайшие 5 лет

Этот прогноз основан на уверенности в том, что исследователи имеют 50% шанс достичь так называемого общего искусственного интеллекта (AGI), способного выполнять интеллектуальные задачи наравне с человеком.

В интервью технологическому подкастеру Дваркешу Пателу, Шейн Легг, сооснователь DeepMind, подтвердил свои прогнозы, впервые озвученные в 2011 году.

Он утверждает, что для достижения AGI необходимо сочетание экспоненциального роста вычислительной мощности и объема данных в мире, а также разработка масштабируемых алгоритмов обучения ИИ.

Легг подчеркивает, что определение AGI зависит от понимания человеческого интеллекта, что является сложной задачей из-за многообразия умственных способностей человека. Он предлагает, что если ИИ сможет успешно пройти ряд тестов на человеческий интеллект, то можно будет говорить о достижении AGI.