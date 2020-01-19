Глава Instagram рассказал, какой сериал вдохновил создателей сервиса на отказ от лайков

В одном из эпизодов сериала персонажи оценивали абсолютно всех вокруг, с кем они так или иначе взаимодействовали. Именно об этой серии и говорил глава Instagram, рассказывая о мотивации руководства при решении вопроса сокрытия лайков в соцсети. При этом важно понимать, что не только принадлежащая Facebook компания в качестве вдохновения использовала продукт Netflix — в Китае, например, уже не первый год работает подобный сервис социального рейтинга, влияющего на многие аспекты жизни многих граждан.

К слову, по словам самого Моссери, мысли об изменениях в Instagram у него появились также после того, как он проработал в Facebook — именно там он наблюдал за работой канала новостей, который часто уличали в распространении фейков и вредного контента

”Мы должны были начать думать о том, как можно злоупотребить возможностями Instagram и Facebook и как смягчить эти риски”, — рассказал Моссери.