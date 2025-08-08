Глава Intel начал переговоры с властями США после требования Трампа уйти в отставку

Ранее Дональд Трамп потребовал отставки генерального директора Intel Лип-Бу Тана. Соответствующее заявление он сделал в соцсети Truth Social, которой владеет. Трамп заявил, что руководитель корпорации находится в ситуации острого конфликта интересов, что, по его мнению, требует срочных действий.

Лип-Бу Тан возглавил Intel в марте, сменив Пэта Гелсингера — при нём компания переживала падение акций и отставание в сфере искусственного интеллекта. Первоначально назначение нового CEO оценивалось оптимистично: акции выросли на 15%.