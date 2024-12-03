Наука и технологии
Опубликовано 03 декабря 2024, 08:07
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Глава Intel покинул компанию на фоне крупнейших проблем бренда в истории

IT-гиганта безумно штормит
Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер покидает компанию после более чем 40 лет карьеры, включая три года на посту главы корпорации.
Глава Intel покинул компанию на фоне крупнейших проблем бренда в истории
© Ferra

Его уход, о котором объявили 1 декабря 2024 года, совпадает с трудным периодом для Intel, который называют одним из самых сложных в её истории.

Временными руководителями Intel назначены финансовый директор Дэвид Зинснер и новый исполнительный директор продуктового подразделения компании Мишель Холтхаус. В это время совет директоров займется поиском постоянного преемника.

Под руководством Гелсингера Intel стремилась восстановить лидерство в производстве полупроводников, модернизировала процессы и вкладывалась в инновации.

Однако компания продолжает сталкиваться с сильной конкуренцией со стороны AMD и TSMC, а также с давлением на рынке ИИ.

Источник:Intel
Автор:Булат Кармак
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