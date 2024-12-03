Глава Intel покинул компанию на фоне крупнейших проблем бренда в истории

Его уход, о котором объявили 1 декабря 2024 года, совпадает с трудным периодом для Intel, который называют одним из самых сложных в её истории.

Временными руководителями Intel назначены финансовый директор Дэвид Зинснер и новый исполнительный директор продуктового подразделения компании Мишель Холтхаус. В это время совет директоров займется поиском постоянного преемника.

Под руководством Гелсингера Intel стремилась восстановить лидерство в производстве полупроводников, модернизировала процессы и вкладывалась в инновации.

Однако компания продолжает сталкиваться с сильной конкуренцией со стороны AMD и TSMC, а также с давлением на рынке ИИ.