Глава Intel покинул компанию на фоне крупнейших проблем бренда в истории

Опубликовано 03 декабря 2024, 08:071 мин.
Глава Intel покинул компанию на фоне крупнейших проблем бренда в историиIT-гиганта безумно штормит
Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер покидает компанию после более чем 40 лет карьеры, включая три года на посту главы корпорации.
Его уход, о котором объявили 1 декабря 2024 года, совпадает с трудным периодом для Intel, который называют одним из самых сложных в её истории.
Временными руководителями Intel назначены финансовый директор Дэвид Зинснер и новый исполнительный директор продуктового подразделения компании Мишель Холтхаус. В это время совет директоров займется поиском постоянного преемника.
Под руководством Гелсингера Intel стремилась восстановить лидерство в производстве полупроводников, модернизировала процессы и вкладывалась в инновации.
Однако компания продолжает сталкиваться с сильной конкуренцией со стороны AMD и TSMC, а также с давлением на рынке ИИ.