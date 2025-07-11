Глава Intel признал — компания больше не входит в топ‑10 чипмейкеров мира

Об этом, на фоне масштабных сокращений, сообщает Oregon Live: только в Орегоне Intel уволит 529 человек к 15 июля, в рамках плана сократить до 20% производственного персонала.

По словам Тана, 30 лет назад Intel была лидером отрасли, но теперь серьёзно отстала от таких гигантов, как NVIDIA, Broadcom и AMD.

Рыночная стоимость компании упала до $100 млрд — вдвое меньше, чем 18 месяцев назад, тогда как капитализация NVIDIA впервые в истории превысила $4 трлн.

CEO признал, что догнать NVIDIA в сфере обучения ИИ уже поздно, и теперь Intel сосредоточится на крайнем ИИ и «агентных» ИИ-системах. Он также не подтвердил, но и не опроверг слухи о переходе с 18A на 14A для внешних клиентов.

Кроме того, стало известно о задержке запуска заводов в Огайо — первая фабрика заработает лишь к 2030 году.