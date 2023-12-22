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Наука и технологии
07:50, 22 декабря 2023
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Глава Intel заявил, что NVIDIA просто повезло стать лидером на рынке железа для ИИ

Какая-то детская позиция

Генеральный директор Intel, Пат Гелсингер, выразил свое мнение относительно доминирования NVIDIA на рынке ИИ

Он назвал происходящее «чрезвычайной удачей». Гелсингер также предположил, что если бы Intel не отказалась от одного из своих ключевых проектов почти 15 лет назад, именно «синий гигант» мог бы сейчас занимать лидирующие позиции в области аппаратного обеспечения для ИИ.

В ходе обсуждения в MIT, главу Intel спросили о том, что делает его компания для развития ИИ. На это он отметил, что NVIDIA и ее генеральный директор Дженсен Хуанг просто оказались в нужное время в нужном месте.

По словам Гелсингера, NVIDIA изначально не планировала использовать свои GPU для ИИ, и даже не хотела поддерживать свой первый проект в этой области.

Источник:PC Gamer
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
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#Искусственный интеллект
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#Intel
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