Глава КАМАЗа запретил использовать технику Apple для работы

Сергей Когогин, глава КАМАЗа, решил, что сотрудники компании не могут использовать устройства Apple в рабочих целях. Его мнение состоит в том, что гаджеты этой американской фирмы недостаточно надёжно обеспечивают защиту информации. Этот запрет включает в себя смартфоны, часы, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры и другие продукты Apple, а также корпоративные сим-карты, не могут использоваться на устройствах этой марки.

Кроме этого, информационные системы КАМАЗа больше не будут поддерживать работу на устройствах Apple. Глава компании решил, что для безопасности и надёжности лучше использовать другие устройства в корпоративных целях.