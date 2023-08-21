Глава КАМАЗа запретил использовать технику Apple для работы

22:06, 21 августа 2023
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Глава КАМАЗа запретил использовать технику Apple для работыРанее такие запреты появились в большинстве госструктур
Глава компании КАМАЗ запретил сотрудникам компании использовать технику Apple для рабочих задач
Сергей Когогин, глава КАМАЗа, решил, что сотрудники компании не могут использовать устройства Apple в рабочих целях. Его мнение состоит в том, что гаджеты этой американской фирмы недостаточно надёжно обеспечивают защиту информации. Этот запрет включает в себя смартфоны, часы, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры и другие продукты Apple, а также корпоративные сим-карты, не могут использоваться на устройствах этой марки.
Кроме этого, информационные системы КАМАЗа больше не будут поддерживать работу на устройствах Apple. Глава компании решил, что для безопасности и надёжности лучше использовать другие устройства в корпоративных целях.
Источник:business-gazeta.ru
Автор:Николай ШелофастовТеги: