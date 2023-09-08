Глава компании-создателя ChatGPT раскритиковал Кремниевую долину за слишком долгое отсутствие инноваций

Глава компании-создателя ChatGPT раскритиковал Кремниевую долину за слишком долгое отсутствие инновацийНеужели в регионе появился голос разума?
Глава OpenAI, Сэм Альтман, выразил свою обеспокоенность относительно текущего состояния инноваций в Кремниевой долине.
По его словам, регион уже давно не представлял на рынок настоящих прорывных технологий.
Так, в ходе дискуссии с главой Norges Bank Investment, Альтман подчеркнул, что, хотя в прошлом Кремниевая долина была известна своими инновациями, в последние годы здесь не было значительных технологических достижений.
При этом оппонент руководителя OpenAI был удивлён таким заявлением, считая, что Кремниевая долина всё ещё является центром инноваций. В ответ на это Альтман указал не достижение регионом желаемых результатов в плане научных исследований.
По мнению создателя ChatGPT, причиной отсутствия инноваций может быть стремление компаний к быстрому созданию высокоценных продуктов на основе существующих технологий, таких как Интернет и мобильные устройства.