Глава Крыма рассказал о ходе строительства оборонительной береговой линии, одобренной Путиным

01:45, 11 марта 2023
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Глава Крыма рассказал о ходе строительства оборонительной береговой линии, одобренной ПутинымСтроительство идёт по плану
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о ходе строительства фортификационной линии, предназначенной для защиты местного населения.
Фото: 24newnews.ru
Ранее идею и концепцию крымской оборонительной линии одобрил президент России Владимир Путин.
По словам Сергея Аксёнова, строительство линии идёт по плану. Также глава Крыма отметил, что «мы там действуем нестандартно», не уточнив, что имеет в виду. Аксёнов подчеркнул, что это непубличная информация.
Мы действуем нестандартно, ассиметрично, если можно так сказать. Идём не просто по планам, которые были отработаны. По технологиям. Поэтому всё двигается, решения президента будут выполнены.
Сергей Аксёнов
Глава республики Крым