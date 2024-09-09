Глава «Лаборатории Касперского» оценил число хакеров в мире

Опубликовано 09 сентября 2024, 22:361 мин.
Глава «Лаборатории Касперского» оценил число хакеров в миреПо его мнению счёт идёт на сотни тысяч
Евгений Касперский, глава «Лаборатории Касперского» рассказал, как часто появляются вредоносные приложения
На Kazan Digital Week CEO «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский сообщил, что в мире активно действуют сотни тысяч хакеров. Каждый день его компания фиксирует около 400 тысяч новых вредоносных приложений, что подтверждает аналогичные данные за 2022 и 2023 годы.
Касперский подчеркнул, что речь идёт не только о новых троянских программах и сетевых вирусах. Он отметил, что ежедневно появляются 400 тысяч новых угроз, включая фишинг и DDoS-атаки. Это подчёркивает серьёзность проблемы киберугроз в современном цифровом мире.
По словам Касперского, хакеры действуют не только в России, но и по всему миру. Он предостерёг, что в интернете нет границ, и в любой момент можно стать жертвой атаки «плохих парней».
Источник:ТАСС
Автор:Николай Шелофастов