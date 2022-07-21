Глава ЛНР Пасечник заявил, что Google — главное информационное оружие противника

По его словам, война — не только оружие в привычном смысле, но и информационное. А Google занимается распространением фейков и дезинформации о происходящем как в ЛНР, так и в целом.

Также Пасечник подчеркнул, что в ЛНР Google будет разблокирован только после того, как «исправится» и «начнёт уважать людей».

«Война — это не только ракеты, которые летят на наши города, но и шквал фейков и дезинформации, которыми нас закидывают со стороны Украины. В этом плане западные интернет-платформы — такие же ракетные системы залпового огня, только информационного. Главным оружием, к сожалению, становится Google», — написал он в Telegram-канале.