Глава *Meta пообещал создать браслет с ИИ, улавливающий мысли пользователя

Опубликовано 21 февраля 2024, 08:09
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Глава *Meta пообещал создать браслет с ИИ, улавливающий мысли пользователяБудущее на кончиках пальцев
Глава *Meta, Марк Цукерберг, объявил о работе над новейшим девайсом компании — браслетом с искусственным интеллектом, способным читать мысли пользователя!
Это революционное устройство позволит пользователю взаимодействовать с компьютером напрямую через мысли, без необходимости использовать клавиатуру или голосовые команды.
Будущий браслет *Meta будет регистрировать нейронные сигналы, передаваемые от мозга к руке в момент, когда вы думаете о выполнении определенного действия, например, наборе текста.
Эти сигналы затем будут интерпретированы и переданы ИИ, который выполнит необходимое действие, например, выдаст ответ на ваш вопрос.
Отметим, что хоть устройство и представляет собой настоящий прорыв в технологиях, точная дата выпуска браслета на рынок пока неизвестна.
Но *Meta обещает провести полноценный анонс уже «через несколько лет».
*организация признана в РФ экстремистской и запрещена