Глава *Meta пообещал создать браслет с ИИ, улавливающий мысли пользователя

Это революционное устройство позволит пользователю взаимодействовать с компьютером напрямую через мысли, без необходимости использовать клавиатуру или голосовые команды.

Будущий браслет *Meta будет регистрировать нейронные сигналы, передаваемые от мозга к руке в момент, когда вы думаете о выполнении определенного действия, например, наборе текста.

Эти сигналы затем будут интерпретированы и переданы ИИ, который выполнит необходимое действие, например, выдаст ответ на ваш вопрос.

Отметим, что хоть устройство и представляет собой настоящий прорыв в технологиях, точная дата выпуска браслета на рынок пока неизвестна.

Но *Meta обещает провести полноценный анонс уже «через несколько лет».

*организация признана в РФ экстремистской и запрещена