Глава Международной космической станции признался в вере в Бога

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Глава Международной космической станции признался в вере в БогаИ в существование инопланетян
В сети появилось видео, в котором текущий глава Международной космической станции (МКС) российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал о своём отношении к Богу и инопланетянам.
Так, в эфире передачи «Соловьев LIVE» он признался в том, что не видел в космосе Бога, но верит в него и его помощь.
Господа Бога мы не видели, но мы уверены, что он нас видит, оберегает, это уж точно. Я инопланетян не видел, хотя верю, что наверняка они есть. Не можем мы в таком безграничном пространстве, как вселенная, быть только одни.
Антон Шкаплеров
Напомним, что Шкаплеров возглавил МКС в начале ноября. Тогда, в связи с возвращением на Землю, эти полномочия ему передал предыдущий глава космической станции астронавт Европейского космического агентства Тома Песке.
Российский космонавт, предположительно, останется на своём «посту» до 2022 года — именно тогда запланировано окончание его миссии на орбите.
Источник: Lenta.ru