Глава Международной космической станции признался в вере в Бога

Напомним, что Шкаплеров возглавил МКС в начале ноября. Тогда, в связи с возвращением на Землю, эти полномочия ему передал предыдущий глава космической станции астронавт Европейского космического агентства Тома Песке.

Российский космонавт, предположительно, останется на своём «посту» до 2022 года — именно тогда запланировано окончание его миссии на орбите.