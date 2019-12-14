Глава Microsoft назвал главную черту личности, приводящую к успеху

”Чтобы учиться, нужно обладать большим любопытством. Даже сейчас я пытаюсь найти непонятные для сея вещи, чтобы понять их. Узнавая новое, я думаю, как я смогу применить это знание в своей работе”, — рассказал Сатья Наделла.

При этом про себя Наделла рассказал, что для пополнения собственных знаний он все время проводит за чтением книг о самых разных областях человеческой деятельности. Также интересной особенностью можно назвать, что таких книг у него всегда больше, чем он может прочитать.