Глава Microsoft раскритиковал голосовые помощники, в том числе собственные разработки

Он вспомнил, что, несмотря на запуск своего голосового помощника для конкуренции с Apple, Google и Amazon, и убеждения, что «боты — это новые приложения», только 2% пользователей использовали такие боты в делах.

Бот Cortana от Microsoft был разработан в качестве голосового ассистента для помощи в поисках ответов на поисковые запросы, организации ежедневных встреч, создания напоминаний и других функций.

«Все они были тупы как камни. Будь то Cortana, Alexa, Google Assistant или Siri, все они просто не работают. У нас был продукт, который должен был стать новым интерфейсом для большого количества [функций], который не работал», — признал Наделла.