Глава Microsoft раскритиковал голосовые помощники, в том числе собственные разработки

Глава Microsoft раскритиковал голосовые помощники, в том числе собственные разработкиОн назвал их «тупыми как камни»
Нынешний глава Microsoft Сатья Наделла рассказал, что все голосовые помощники — от Siri, Google Assistant, Alexa от Amazon до их собственной Cortana — на заре технологий были «тупыми как камни».
Фото: Wallpapersden.com
Он вспомнил, что, несмотря на запуск своего голосового помощника для конкуренции с Apple, Google и Amazon, и убеждения, что «боты — это новые приложения», только 2% пользователей использовали такие боты в делах.
Бот Cortana от Microsoft был разработан в качестве голосового ассистента для помощи в поисках ответов на поисковые запросы, организации ежедневных встреч, создания напоминаний и других функций.
«Все они были тупы как камни. Будь то Cortana, Alexa, Google Assistant или Siri, все они просто не работают. У нас был продукт, который должен был стать новым интерфейсом для большого количества [функций], который не работал», — признал Наделла.