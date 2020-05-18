Глава Microsoft рассказал, какой негативный эффект у постоянной удаленной работы

Так, по словам гендиректора компании, долгая удаленная работа способна привести к различного рода негативным последствиям для социального взаимодействия, а также психического здоровья сотрудников.

”Как выглядит выгорание? Как выглядит психическое здоровье? Как выглядит эта связь и создание сообщества? Может быть, мы сжигаем часть социального капитала, созданного нами, когда все работаем удалённо. Как этому противостоять?”, — рассуждает Наделла, не забывая упомянуть, что лично он скучает по разговорам с людьми по пути на совещания, а также по возможности обратиться к коллегам вживую в течение буквально нескольких минут.