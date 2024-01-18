​​Глава Microsoft заявил о своём восхищении возможностями ИИ

По словам Наделлы, кроме увлечения возможностями и преимуществами ИИ, необходимо учитывать и непредвиденные, то есть негативные последствия. ИИ призван способствовать повышению производительности труда и созданию лучших рабочих мест, улучшению здравоохранения и образования. Но на деле растёт безработица, ширится распространение фейков и даже появилась потенциальная опасность исчезновения человечества в том виде, в котором мы его знаем.

«Самый большой урок, который извлекла индустрия цифровых технологий, возможно, заключается в том, что вместе со всеми преимуществами мы должны принимать и непредвиденные последствия любой новой технологии. Следует предвидеть и то и другое, а не ждать, пока негативные последствия проявят себя, а затем бороться с ними», — подчеркнул глава Microsoft.