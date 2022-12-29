Глава Минцифры Максут Шадаев не поддержал идею запрета на выезд программистов за рубеж

18:14, 29 декабря 2022
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Глава Минцифры Максут Шадаев не поддержал идею запрета на выезд программистов за рубежВ министерстве считают, что нужно призывать программистов возвращаться
Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе прямого эфира пррокомментирвал предлоджение о запрете на выезд за рубеж российских программистов.
Фото: Mobile-review.com
С таким предложением выступил член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ Никита Куликов. Шадаев, свою очередь, подчеркнул, что Минцифры против таких ограничений. По его словам, нужно призывать айтишников «приезжать обратно», потому что для этого «все условия есть».
Также Шадаев отметил, что если такие специалисты не возвращаются, то пусть продолжают работать на российские компании «там», за рубежом.