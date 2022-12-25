Глава Минцифры назвал главные задачи в наступающем году

00:28, 25 декабря 2022
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Глава Минцифры назвал главные задачи в наступающем годуГод будет посвящен цифровой безопасности
Глава Минцифры рассказал, что 2023 год будет посвящён цифровой безопасности граждан. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, чему ведомство посвятит работу в наступающем году. По его словам, 2023 год будет посвящён регуляторике безопасности граждан в цифровом пространстве.
Фото: Vz-news.ru
Шадаев отметил, что сейчас вокруг безопасности данных идёт активная общественная дискуссия. Глава Минцифры подчеркнул, что люди чувствуют себя незащищёнными в цифровой среде, а конец текущего года обозначил переход от стремительной цифровизации к тому, что «этот процесс надо упорядочить».
«В первую очередь должны быть защищены права гражданина. 2023 год будет посвящён развитию регуляторики по защите персональных данных», — сообщил Шадаев.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги: