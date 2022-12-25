Глава Минцифры назвал главные задачи в наступающем году

Шадаев отметил, что сейчас вокруг безопасности данных идёт активная общественная дискуссия. Глава Минцифры подчеркнул, что люди чувствуют себя незащищёнными в цифровой среде, а конец текущего года обозначил переход от стремительной цифровизации к тому, что «этот процесс надо упорядочить».

«В первую очередь должны быть защищены права гражданина. 2023 год будет посвящён развитию регуляторики по защите персональных данных», — сообщил Шадаев.