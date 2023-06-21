Глава Минцифры рассказал о росте популярности Telegram в России

Максут Шадаев, руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, на форуме CNews Forum «Кейсы и опыт IT-лидеров» сообщил, что доля мессенджера Telegram в общем мобильном трафике России выросла в три раза с начала прошлого года.

По словам Шадаева, в начале прошлого года Telegram составлял 2,5% от общего объёма мобильного трафика в России, а сейчас этот показатель достигает 8,5%. Министр подчеркнул, что за последний год доля трафика, приходящегося на этот мессенджер, выросла более чем в три раза.

Шадаев также отметил, что в настоящее время Telegram остаётся недоступным для онлайн-банкинга, поэтому для этой цели рекомендуется использовать отечественные платформы.