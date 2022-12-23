Глава Минторга России назвал количество отечественных предприятий, начавших выпускать военную экипировку

Глава Минторга России назвал количество отечественных предприятий, начавших выпускать военную экипировкуИх в России более 500
Глава Минторга рассказал, что 500 отечественных предприятий начали выпускать военную экипировку. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что более 500 отечественных предприятий начали выпускать экипировку для военнослужащих.
Фото: Smotrim.ru
По словам Мантурова, это началось после объявления частичной мобилизации. Министр рассказал, что все подключившиеся к проекту предприятия переформатировали свои производственные цепочки и смогли удовлетворить дополнительную потребность в военной экипировке для мобилизованных. На данный момент все предприятия справляются с этой задачей.
Потребовалось время для решения вопросов с сырьём и материалами. Наращивали их производство по всей цепочке кооперации и добирали недостающие объёмы в дружественных странах. В итоге предприятия, производящие экипировку, сейчас работают в три смены. Их более 500, кто подключился к этому заказу. И я могу сказать, что задача по обеспечению мобилизованных всем необходимым будет выполнена полностью.