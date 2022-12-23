Глава Минторга России назвал количество отечественных предприятий, начавших выпускать военную экипировку

Потребовалось время для решения вопросов с сырьём и материалами. Наращивали их производство по всей цепочке кооперации и добирали недостающие объёмы в дружественных странах. В итоге предприятия, производящие экипировку, сейчас работают в три смены. Их более 500, кто подключился к этому заказу. И я могу сказать, что задача по обеспечению мобилизованных всем необходимым будет выполнена полностью.



